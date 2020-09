Agadir : Trois étudiants en sit-in ouvert devant la Faculté des sciences depuis 9 jours

Depuis 9 jours, trois étudiants de la Faculté des sciences affiliée à l'Université Ibn Zohr d'Agadir mènent un sit-in ouvert devant l’établissement, protestant ainsi contre la décision de celui-ci de les expulser et de les empêcher à passer les examens.

Cette décision d’expulsion a été prise le 20 février dernier, sur la base de la décision du conseil de discipline. Les étudiants, appartenant à la fraction estudiantine d’Al Adl Wal Ihsane, ont qualifié la décision «injuste» et «vengeance», en évoquant leur activité syndicale au sein de l'université comme motif de cette décision. Pour eux, l’université «règle des comptes étroits» et «restreint la liberté d'action syndicale sérieuse et responsable».

Plusieurs politiques, journalistes et de militants des droits de l'Homme ont interagi avec le sit-in ouvert des étudiants, en leur apportant leur solidarité, à travers des publications sur les réseaux sociaux, tandis que la section locale de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l'Homme (LMDH) leur a rendu visite sur place.

Dans un communiqué consulté par Yabiladi, l’ONG a exprimé son «grand mécontentement face à la décision de la présidence de l'Université Ibn Zohr et du doyen de la Faculté des sciences d'Agadir». Elle y décrit les accusations portées contre les étudiants expulsés comme «sans fondements» et «visant à régler des comptes politiques avec des étudiants innocents, connus pour leur morale et leur service aux profits des étudiants à travers des heures de soutien scolaire et des activités académiques».

L'association a ainsi appelé le nouveau président de l'Université Ibn Zohr» à corriger cette «injustice» en revenant sur la décision et en permettant aux trois étudiants de reprendre leurs études et de passer des examens.