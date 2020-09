Les instances marocaines pour l'abolition de la peine de mort réagissent à l’affaire Adnane 

Les instances marocaines pour l'abolition de la peine de mort ont réagi, jeudi, à l’affaire Adnane Bouchouf, enfant de 11 ans enlevé, violé, tué et enterré à Tanger par un homme de 24 ans et le débat que ce drame a suscité avec les appels à l’application de la peine capitale.

Dans un communiqué de la Coalition marocaine pour l'abolition de la peine de mort et des réseaux des parlementaires, des avocats et des journalistes contre la peine de mort, les quatre instances ont fermement condamné ce crime odieux, en présentant leur condoléances à la famille de la victime.

Elles ont également rejeté «toutes pratiques et positions qui viseraient à faire pression sur le pouvoir judiciaire et influenceraient ses décisions ou saperaient les fondements de son impartialité ou les règles et les fondements d'un procès équitable».

S’agissant de l’appel à l’application de la peine de mort, les quatre instances rejettent «toute attaque contre les acquis du peuple marocain tout au long de son histoire». «Nous déclarons notre rejet absolu dle recours au langage de la vengeance, les tentatives de manipuler les émotions ou d'inciter à la violence au lieu de choisir le langage du dialogue, de la persuasion et du débat calme et rationnel», écrivent-elles.

«Nous affirmons notre position claire et ferme sur la peine de mort et nous renouvelons notre appel à son abolition définitive du système pénal marocain pour rejoindre les rangs de plus des deux tiers des pays du monde qui l'ont abolie. Le rôle de l'Etat et de ses autorités, y compris le pouvoir judiciaire, est de protéger la vie et d'infliger toutes les punitions sauf celle qui affecte le droit à la vie», indique le communiqué.

Et d’appeler à un «débat sociétal national urgent» pour une «réflexion responsable, mûre et sobre sur la question de la peine de mort sans émotion, surenchère ou idéologie».