Migration : Le Portugal pourrait accorder des permis de travail à des Marocains

Lisbonne et Rabat sont en train de négocier un accord devant permettre à un nombre convenu de citoyens marocains de travailler légalement au Portugal, indique l’agence Associated Press.

Un projet révélé, hier dans des déclarations à la presse, par le ministre portugais de l'Intérieur Eduardo Cabrita. Il a, d’ailleurs, souligné que son pays manquait de mains d’œuvre dans la construction et l'agriculture.

Cette annonce intervient alors que le Portugal commence à recevoir plus de migrants, particulièrement en provenance du Maroc pour rejoindre l’Union européenne, notamment après le renforcement des contrôles en Méditerranée occidentale et les nombreux décès enregistrés sur la route maritime qui mène aux Iles Canaries.

Mardi 15 septembre, une embarcation transportant 28 migrants a atteint le sud du Portugal. C'est, d’ailleurs, la sixième qui arrive cette année, portant le total de ressortissants africains arrêtés par les autorités portugaises à près de 100, ajoute la même source.

Cette question a été abordée, en août dernier, lors d’une réunion en visioconférence, rassemblant Eduardo Cabrita et son homologue marocain Abdelouafi Laftit, sanctionnée par la publication d’un communiqué conjoint. Dans ce document, Rabat et Lisbonne se sont engagés à «intensifier leur coopération en matière de sécurité dans le cadre du programme UE-Maroc de prévention et de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains».

De décembre 2019 à août 2020, 69 Marocains ont atteint les côtes d’Algarve (sud du Portugal) à bord de cinq embarcations toutes parties d’El Jadida, rapporte El Pais. Parmi ce groupe, 39 ont demandé l’asile, précise le quotidien espagnol.