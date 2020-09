Maroc-Russie : Le Sahara au menu d’un appel téléphonique entre Bourita et Lavrov

A l’initiative de la partie marocaine, une conversation téléphonique a eu lieu ce vendredi 11 septembre entre Sergueï Lavrov et Nasser Bourita, indique le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs de diplomatie ont abordé «les préparatifs en cours pour la tenue de la 8ème session de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-Russie, prévue le 2 décembre 2020 à Moscou, ainsi que la visite officielle de M. Bourita en Russie», rapporte pour sa part la MAP.

A cette occasion, les deux ministres ont réaffirmé «la disposition mutuelle de Moscou et de Rabat à approfondir le dialogue politique sur les principaux dossiers internationaux et régionaux. Dans ce contexte, un échange de vues a porté sur les questions de la Libye, du Mali, du Sahara occidental et du Moyen-Orient», précise le département de Sergueï Lavrov.

Le Conseil de sécurité prévoit d’examiner, en octobre, le dossier du Sahara dans la perspective du renouvellement du mandat de la MINURSO pour une période supplémentaire.

Pour mémoire, La Russie s’était abstenue de voter, le 30 octobre 2019 au Conseil de sécurité, la résolution 2494 sur le différend territorial.