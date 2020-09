Alcool de contrebande : Said Boukannouf, acteur important de la distribution, incarcéré à Oukacha

Said Boukannouf, acteur important de la distribution d’alcool au Maroc, a été arrêté dans le sillage de l’opération menée ces derniers jours par la Direction générale de la sûreté nationale contre les bouteilles d'alcool non conformes aux dispositions fiscales et douanières.

Selon des sources policières citées par Le Desk et Médias24, l’homme d’affaires a été transféré, avec deux de ses associés, à la prison Oukacha de Aïn Sebâa, après avoir passé 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ).

«Officiellement, les faits reprochés à Said Boukannouf demeurent liés à une affaire de détention de produits périmés et d’autres d’origine étrangère soumis à une justification d’origine et ne portant pas de vignettes fiscales et fraude», précise une source au Desk. Ce dernier explique que l’entrepôt de Had Soualem de cet homme d’affaire «est celui disposant de la plus grande quantité».

«Dans le secteur de la gestion des restaurants à débits alcoolisés, on sent déjà le vent de panique s’installer : si Boukannouf est accusé de ces faits, c’est aussi tout son circuit qui serait mis en cause. Hôtels, bars et restaurants seront donc immédiatement impliqués dans une affaire où des acteurs sont déjà fortement impactés par la crise et pensent pour nombre d’entre eux à baisser le rideau», ajoute le média.

Médias24 indique, citant ses sources, que le concerné «risque non seulement plusieurs peines de prison mais également de fortes amendes de la part de l’administration des douanes, dont le montant pourrait atteindre 1 milliard de dirhams».

Vendredi, les services de la Sûreté nationale ont mené des interventions simultanées dans 10 entrepôts et commerces de boissons alcoolisées à Had Soualem, Casablanca, Khouribga, Oued Zem et Béni Mellal. Elles se sont soldées par la saisie d’environ 1 000 000 de bouteilles d'alcool de contrebande.

Mardi 8 septembre, 74 505 bouteilles non conformes aux dispositions fiscales et douanières, portant des marques commerciales étrangères, ont été saisies à Fès.