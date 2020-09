Maroc : 2 157 cas du nouveau coronavirus contre 2 484 nouvelles guérisons

Jusqu’à 17h ce mercredi, 2 157 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 77 878 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 5,9 infections pour 100 000 habitants en 24h. Le royaume atteint ainsi 214,5 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin épidémiologique quotidien, édité par le ministère de la Santé.

Entre hier et aujourd’hui, le Maroc a aussi enregistré 2 484 nouvelles guérisons, soit un nouveau record. Ainsi, ce chiffre porte à 59 723 le nombre total, soit un taux de rémission de 76,7%.

En revanche, 26 morts sont à déplorer, portant à 1 453 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,9%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (6), Taza (3), Fès (2), Marrakech (2), Tinghir (2), Midelt (2), Errachidia (1), Inzegane Ait Melloul (1), Al Haouz (1), Youssoufia (1), Chichaoua (1), Khénifra (1), Tétouan (1), Meknès (1) et Oujda (1).

Désormais, le pays compte 16 708 cas actifs sous traitement (46 pour 100 000 habitants en moyenne). Le nombre de patients en état critique atteint, pour sa part, 244 cas dont 52 sous respirateur invasif.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat arrive toujours en tête, avec 1 169 nouveaux cas : 959 à Casablanca, 58 à Mohammedia, 46 à Mediouna, 34 à Nouaceur, 27 à Berrechid, 20 à El Jadida, 15 à Settat et 10 à Sidi Bennour.

Vient ensuite la région Drâa-Tafilalet avec 155 nouveaux cas : 68 à Errachidia, 48 à Midelt, 24 à Zagora, 9 à Tinghir et 6 cas à Ouarzazate. Souss-Massa suit avec 139 nouvelles infections : 72 à Agadir Ida Ou Tanane, 40 à Inzegane Ait Melloul, 12 à Taroudant, 9 à Chtouka Ait Baha et 6 cas à Tiznit.

Pour sa part, Marrakech-Safi enregistre 138 nouveaux cas : 82 à Marrakech, 22 à Kelaa des Sraghna, 11 dans la province d’El Haouz, 8 à Rhamna, 8 à Youssoufia, 6 à Essaouira et un cas à Chichaoua.

A Beni Mellal-Khénifra, 132 cas ont été recensés : 44 à Khouribga, 34 à Fqih Bensaleh, 29 à Beni Mellal, 19 à Khénifra et 6 cas à Azilal.

De plus, 129 nouvelles infections ont été enregistrées à Rabat-Salé-Kénitra : 48 à Kénitra, 26 à Salé, 24 à Skhirat-Témara, 12 à Khemisset, 11 à Rabat, 7 à Sidi Slimane et un cas à Sidi Kacem.

Il s’agit aussi de 96 cas recensés à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (37 à Tanger-Assilah, 18 à Tétouan, 14 à M’diq-Fnideq, 13 à Larache, 12 à Al Hoceima et deux cas à Ouazzane), 73 cas enregistrés à Fès-Meknès (21 à Fès, 15 à Sefrou, 14 à Meknès, 10 à Taza, 10 à Ifrane et 3 cas à El Hajeb) ainsi que 57 infections dans l’Oriental (24 à Oujda-Angad, 19 à Guercif et 14 cas à Nador).

Dans les provinces du Sud, 44 nouveaux cas ont été confirmés dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dkahla-Oued Ed-Dahab), 15 cas ont été recensés à Laâyoune-Sakia El Hamra (9 à Es-Smara, 4 à Laâyoune, 2 à Boujdour et un cas à Tarfaya) et 10 cas ont été enregistrés à Guelmim-Oued Noun (5 à Sidi Ifni, 4 à Guelmim et un cas à Tan Tan).