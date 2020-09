Le dialogue interlibyen à Bouznika intéresse les Egyptiens

Le dialogue interlibyen, lancé le 6 septembre à Bouznika, était au centre d’un appel téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue égyptien, Sameh Chokri, indiquent des médias au Caire. Les entretiens ont porté sur «les derniers développements en rapport avec le dossier libyen et les efforts communs pour l’aboutissement d’un règlement politique de la crise dans ce pays. Ils répondent à la volonté mutuelle pour la coordination et le déploiement des efforts en vue d’un règlement politique en Libye», a souligné le porte-parole du ministère égyptien des affaires étrangères dans un communiqué repris par la MAP.

A cette occasion, le chef de la diplomatie de l’Egypte a réitéré «la position constante» de son pays «à œuvrer pour parvenir à une solution politique préservant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye et répondant aux aspirations du peuple libyen à la paix et la sécurité tout en préservant ses ressources, ce qui contribuera à la lutte contre toutes les manifestations du terrorisme, de l’extrémisme et des ingérences étrangères, conformément à la Déclaration du Caire», précise le porte-parole.

Ce dernier passage a étrangement sauté de la dépêche de la MAP. Il porte sur le plan de paix présenté, le 6 juin par le président Abdelfattah Al Sissi, afin d’assurer une sortie honorable à son allié Khalifa Haftar, notamment après les revers militaires subis par ses milices à l’Ouest de Tripoli et dans la ville de Tarhouna.

Au lendemain de l’initiative de chef de l’Etat, Sameh Chokri a appelé Nasser Bourita pour lui demander d’appuyer le projet de son supérieur hiérarchique mais le Maroc avait ses propres plans à la solution de la crise en Libye. Ils ont, d’ailleurs, commencé à se concrétiser sur le terrain quelques semaines après cet appel téléphonique avec les visites à Rabat de Khaled Al Mechri, président du Haut Conseil d’Etat (Ouest) et Aguila Saleh, le président du Parlement de Tobrouk.