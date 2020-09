Maroc : Les visites familiales suspendues dans l'ensemble des établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé lundi sa décision de suspendre, à partir de mardi, les visites familiales dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, jusqu'à ce que les circonstances et les conditions appropriées soient remplies pour les remettre en vigueur.

Dans un communiqué, la DGAPR précise que cette décision a été prise «compte tenu de l'évolution récente de la situation épidémique dans notre pays et pour protéger la population carcérale et les fonctionnaires des établissements pénitentiaires».

Le 27 août dernier, la DGAPR avait décidé de suspendre les visites familiales aux détenus dans les prisons Aïn Sebaâ 1 et 2, Ain Borja à Casablanca, ainsi que le centre de réforme et de rééducation d'Aïn Sebaâ, en raison de l’envolée des cas de contamination au Covid-19. La même mesure avait concerné les prisons Salé 2, El Arjat 1 et 2, la prison locale de Kénitra, le complexe Oudayas à Marrakech, Tanger 1 et 2, la prison de Tétouan, celle de Ras El Mae et Bourkayez à Fès.

A rappeler que les visites familiales dans les établissements pénitentiaires avaient repris en juillet dernier.