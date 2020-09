Le PJD prévoit-il de réduire sa participation aux prochaines élections ? Ce soir, le n°2 de la Lampe a réagi aux informations qui circulent depuis quelques jours.

«Ce sujet n'a pas été soulevé au sein des institutions du parti, et le secrétariat général ne l’a pas examiné et ne l’a jamais inscrit à son ordre du jour», précise Slimane El Amrani dans une brève déclaration publiée par le site de son parti.

Hier le même média a repris une lettre de Mustapha Ramid, qui déclarait ne pas vouloir réagir aux questions du quotidien Akhbar Al Alyaoum sur le même sujet.

«Jusqu'à présent, aucune proposition n'a été soulevée ou discutée à cet égard dans aucune des institutions du parti, à l'exception d’idées échangées spontanément entre certains membres du parti.» Mustapha Ramid

Le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement a estimé qu'il «n'est pas envisageable dans ces conditions d’entreprendre une discussion médiatique sur une question qui n’a été abordée par aucune des institutions du parti».

L'information attribuant au «courant des ministres», réunissant les proches de Saad-Eddine El Othmani, la volonté de réduire la participation les candidatures de la Lampe aux prochains rendez-vous électoraux, a été lancée dans le sillage de l’appel d’Abdelali Hamieddine, lors de son intervention au 16e forum de la jeunesse du PJD, à l’organisation d’un congrès extraordinaire.

Pour mémoire, la direction du PJD avait décidé de limiter sa présence aux législatives de 2002 au motif que le contexte international n’était pas prêt à accepter une victoire des islamistes. Mais depuis la donne a changé.

L’expérience marocaine a montré que même en arrivant premier aux législatives de 2011 et 2016, la Lampe se contente de maroquins de moindre importance alors que les ministères les plus influents sont confiés aux technocrates et au RNI.