Le vaccin anti-Covid-19 au centre d’un appel téléphonique entre Mohammed VI et Xi-Jinping

Le roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, indique le cabinet royal dans un communiqué ce lundi 31 août. L’entretien entre les deux chefs d’Etats a porté sur «le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels et humains».

Ils ont, également, «échangé sur le partenariat entre les deux pays dans la lutte contre la Covid-19». A cette occasion, ajoute la même source, le souverain a remercié le président chinois «pour l’appui et l’accompagnement qu’elle a apportés aux mesures préventives fortes prises par le Royaume du Maroc afin d’endiguer la propagation de la pandémie, et ce aussi bien en termes d’équipements médicaux et de tests de dépistage, qu’en matière échanges d’informations et d’expertise».

Pour rappel, la Chine était parmi les rares pays à fournir une assistance médicale au Maroc, et ce, dès l’enregistrement des premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus dans le royaume.

Le Maroc parie sur le vaccin chinois

L’entretien a permis aussi à Mohammed VI et à Xi Jinping, d’aborder «les étapes futures de la coopération opérationnelle entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19», conclut le cabinet royal.

Cette discussion intervient après la signature par visioconférence, le 20 août dernier, de deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 entre le Maroc et le laboratoire chinois "Sinopharm CNBG" (China National Biotec Group Company Limited). La veille, une discussion entre Nasser Bourita et son homologue chinois Wang Yi, avait préparé cette annonce.

Les accords conclus consacrent une coopération en matière d’essais cliniques de Phase III du vaccin anti-Covid-19. Le Maroc a décidé de mener avec Sinopharm «ces essais cliniques multicentriques du vaccin, dans une première sans précédent dans l’histoire du royaume», s’est félicité le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans une allocution à cette occasion.

Une semaine après cette cérémonie, l'hôpital militaire de Rabat, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de la capitale et le CHU Ibn Rochd de Casablanca ont commencé à accueillir les premiers volontaires devant être soumis à ces essais cliniques. Leur nombre avoisine les 5 000 répartis en trois groupes sur les trois hôpitaux. Ils seront isolés pendant 40 jours, où ils feront l'objet d'un suivi et un contrôle quotidiens par des équipes médicales.

Si le renforcement des relations Maroc-Chine s'est accéléré depuis le début de la crise sanitaire, il s'inscrit dans le sillage des la rencontre des chefs d'Etats en mai 2016 à Pékin. Pour rappel, le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping avaient signé une Déclaration conjointe sur le Partenariat Stratégique entre les deux pays.