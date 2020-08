Mariage marocain à Wiesbaden : Des classes de plusieurs écoles mises en quarantaine

En Allemagne, les autorités de Wiesbaden mènent une course contre la montre pour contenir un foyer d’infection au coronavirus, déclaré suite à une cérémonie de mariage marocain organisée le 15 août dernier dans cette ville à l’ouest de Francfort.

Alors qu’une trentaine de personnes, ayant participé à cette fête ou ayant été des cas-contacts, ont été testés positives au Covid-19, les autorités de la ville ont procédé à la mise en quarantaine de «classes entières dans différentes écoles». Le mariage a en effet été marquée par la participation de plusieurs enfants.

De plus, selon le média allemand 24vest, les autorités sanitaires de la ville ont décidé d’isoler des personnes infectées par la Covid-19 dans la cantine de l'entreprise d'élimination des déchets de la capitale de l'État de Wiesbaden. La même source ne précise pas si ce foyer serait lié à celui du mariage marocain tenu il y a quelques jours.

Les autorités de la ville ont également confirmé que le bureau de la santé n’a pas été en mesure d'identifier toutes les personnes-contacts. «Les invités (du mariage, ndlr) n'étaient pas en quarantaine, et poursuivaient leurs activités quotidiennes normales, dans les écoles, sur les lieux de travail et à travers des contacts avec d'autres amis et membres de leurs familles», précise-t-on pour justifier les mesures décidées ces derniers jours afin d’endiguer la propagation du virus dans la ville.