Le PJD condamne la normalisation avec Israël mais sans nommer les Emirats

Après plus d’une semaine de silence, le PJD a fini par réagir à l’établissement des relations entre les Emirats arabes unis et Israël. Le parti de Saad-Eddine El Othmani a saisi la commémoration du 51e anniversaire de l’incendie de la mosquée Al Aqsa, survenu le 21 août 1969, par l’Australien Denis Michael Rohan, pour aborder indirectement l’accord du 13 août 2020.

«L'établissement de toute relation ou normalisation de quelque nature que ce soit ne peut servir qu'à soutenir cette entité coloniale et à l'encourager à persister dans ses pratiques agressives contre le droit international et les droits inaliénables du peuple palestinien», s’indigne le secrétariat général de la Lampe dans un communiqué publié ce vendredi.

Les islamistes ont réitéré à cette occasion leur «appui à l’unité palestinienne contre toutes les tentatives et plans visant à liquider la cause palestinienne et pousser les Palestiniens à renoncer à leur droit de recouvrer leurs droits nationaux».

«L'entité sioniste a usurpé la terre de Palestine et occupe les lieux saints des musulmans et des chrétiens», dénonce encore le PJD. Et de condamner Israël qui «continue son intransigeance en plantant davantage de colonies et en s'emparant de plus de terres de Cisjordanie en contradiction avec les accords conclus et en poursuivant son agression contre Gaza et en resserrant le blocus de son peuple».