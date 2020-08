Putsch au Mali : Le Maroc suit de près l'évolution de la situation et appelle à une transition civile pacifique

Le Royaume du Maroc suit de près l'évolution de la situation au Mali, qui vient à la suite de plusieurs semaines de tensions politiques et sociales, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

«Le Royaume du Maroc appelle toutes les parties et forces vives maliennes à privilégier l’intérêt supérieur du pays, sa stabilité, ainsi que la quiétude et les aspirations de son peuple», a précisé le ministère dans un communiqué relayé par l'agence MAP.

Le Maroc appelle à une transition civile pacifique, permettant un retour rapide et encadré à l’ordre constitutionnel, a ajouté le ministère. Et de souligner que le royaume «est entièrement confiant que les frères maliens sauront faire preuve de sens de la responsabilité et puiser dans les valeurs de paix et de concorde nationale, enracinées en eux, afin de restaurer la sérénité et la stabilité du Mali, auprès duquel le Royaume du Maroc fut et demeure engagé».