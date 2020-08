Maroc : Sept nouvelles infections au coronavirus au sein du Raja de Beni Mellal

Sept nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés, lundi matin, dans les rangs du Raja Beni Mellal, a indiqué ce dernier sur sa page Facebook.

Des sources bien informées ont confirmé à Alyaoum 24 que les analyses de laboratoire menées par l'équipe, dimanche, ont permis de confirmer l’infection chez 6 joueurs de la première équipe, portant à 14 le nombre total d'infections dans les rangs de l’équipe de football.

Samedi, le Raja de Beni Mellal a annoncé que l’ancien joueur du Raja Casablanca, Yassin Salhi, en plus de Soufiane Talal et de trois autres joueurs, sont atteints du coronavirus, ce qui a poussé les autorités locales et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à annuler la rencontre entre le club mellali et son invité le Diffâa d’El Jaddia. Un match dans le cadre de la 22e journée de la Botola pro.

Le Wydad Sporting Club, l’Ittihad Tanger et le Moghreb de Fès ont déjà annoncé un certain nombre d’infection au coronavirus. A lui seul, le club tangérois a recensé 33 cas parmi ses joueurs et son staff technique, conclut-on.