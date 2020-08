Le Maroc enregistre un nouveau record avec 1 776 infections au nouveau coronavirus en 24 heures

Jusqu’à 17h ce vendredi, 1 776 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 41 017 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 113 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d’urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

87,5% de ces nouveaux cas ont été enregistrés dans cinq des douze régions du pays, à savoir Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Marrakech-Safi. Plus précisément, Dr. Mourabet indique que 64% du total des infections de ces dernières 24 heures a été identifié dans cinq villes : le grand Casablanca, Marrakech, Beni Mellal, Fès et Tanger.

Ces dernières 24 heures, le taux d’infection par 100 000 habitants aura atteint 5 au niveau national. Par régions, il a été de 11 à Casablanca-Settat, 5 à Marrakech-Safi, 4,5 à Fès-Meknès, 4 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Beni Mellal Khénifra 7

Le Maroc a enregistré aussi, lors des dernières 24 heures, 921 nouvelles guérisons, portant à 28 566 le nombre total, avec un taux de rémission de 70%.

En revanche, 21 morts sont à déplorer portant à 632 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. «Ces décès ont été enregistrés à Marrakech (2), Casablanca (6), Fès (4), Sefrou (3), Tanger (2), Errachidia (1), Salé (1), Tan Tan (1), Khénifra (1), El Jadida (1) et Kelâa des Sraghna (1)» a souligné encore le responsable.

Plus de 11 000 cas actifs et une augmentation inquiétante par régions

Le Maroc compte désormais 11 819 cas actifs sous traitement (près de 32 pour 100 000 habitants), la plupart se trouvant dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

Par ailleurs, le nombre de patients en état critique atteint 154, dont 71 sous assistance respiratoire. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (47), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (30), Marrakech-Safi (29), Fès-Meknès (17), Drâa-Tafilalet (11), Rabat-Salé-Kénitra (10), Souss-Massa (5), l’Oriental (4) et Dakhla-Oued Ed Dahab (1).

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 802 nouveaux cas : 651 à Casablanca, 41 à Berrechid, 40 à Mediouna, 33 à Mohammedia, 13 à Settat, 8 à Nouaceur, 6 à El Jadida, 5 à Sidi Bennour et 5 à Benslimane. Vient ensuite Marrakech-Safi avec 256 cas : 229 à Marrakech, 10 à Essaouira, 8 à Al Haouz, 4 à Rhamna, 3 à Safi et 1 à El Youssoufia.

Pour la première fois, la région de Beni-Mellal-Khénifra est la troisième plus touchée par la pandémie en 24 heures, avec 180 nouveaux cas : 98 à Beni-Mellal, 51 à Azilal, 15 à Fqih Bensalah, 8 à Khénifra et 8 à Khouribga.

Fès-Meknès suit avec 159 infections : 69 à Fès, 33 à Meknès, 26 à Boulemane, 15 à El Hajeb, 9 à Taounate, 6 à Sefrou et 1 à Taza. Pour sa part, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en a identifié 157 : 86 à Tanger, 35 à Tétouan, 20 à Larache, 13 à Al Hoceïma, 2 à Al Fahs Anjra, 1 à M’diq-Fnidek

Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 69 nouvelles infections : 30 à Témara, 25 à Kénitra, 6 à Rabat 4 à Salé 2 à Sidi Slimane et 2 à Khémisset. Pour sa part, Drâa-Tafilalet en enregistré 51 : 22 à Ouarzazate, 16 à Zagora, 6 à Tinghir, 4 à Midelt et 3 à Errachdia.

Dans la région Orientale, 40 infections ont été confirmées : 19 à Nador, 16 à Oujda, 2 à Taourirt, 1 à Jerada, 1 à Figuig et 1 à Berkane. Quant à Souss-Massa, 33 cas y ont été enregistrés : 27 à Agadir Ida Outanane, 4 à Tata et 2 à Inezgane Aït Melloul.

Dakhla-Oued Ed Dahab en a confirmé 16, tous à Dakhla. Laâyoune-Es Sakia El Hamra en a enregistré 10 : 7 à Laâyoune, 2 à Boujdour et 1 à Es-Smara. Guelmim-Oued Noun en aura compté 3 : 2 à Guelmim et 1 à Tan Tan.