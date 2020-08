Coronavirus : Une partie de la médina isolée à Béni Mellal

L’apparition de foyers d'infections au coronavirus parmi les commerçants d’un marché dans la médina de Beni Mellal a poussé les autorités locales à isoler cette partie de la ville.

Mercredi après-midi, des éléments des autorités locales ont ainsi installé des barrières pour fermer un certain nombre de quartiers et ruelles menant au marché Laghdira dans la médina, qui comprend plus d'un millier de magasins, rapporte Al3omk.

La même source a ajouté que cette décision intervient de peur que ce marché ne se transforme en foyer d’infection épidémique, après que des cas aient été enregistrées parmi les commerçants, et leurs contacts recensés.

De son côté, Alyaoum 24 a précisé que les autorités ont décidé de réorganiser les horaires d'ouverture et de fermeture pour un certain nombre de secteurs et d'en fermer d'autres jusqu'à nouvel ordre après la hausse du nombre de personnes infectées par le coronavirus à Beni Mellal.

Des sources sur place précisent qu’il a été décidé de fermer les cafés à 18h, et de fixer l'heure de fermeture à 20h pour les grands centres commerciaux et supermarché. Les autorités, sur instructions du gouverneur de la région, ont également fixé à 16h l'heure de fermeture des marchés.

De plus, la décision a été prise de maintenir fermés, jusqu'au 30 de ce mois, les salons de coiffure et de beauté, les hammams, entre autres.

Mercredi, la région de Beni Mellal-Khénifra a enregistré 98 nouveaux cas confirmés de Covid 19, dont 73 nouveaux cas à Beni Mellal, soit un nombre record pour la ville.