Nezha El Ouafi appelle à une synergie entre conseils régionaux et représentants de MRE

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, a appelé, lundi à Rabat, à examiner les moyens à même de mettre en place un mécanisme participatif de dialogue et de concertation entre les conseils régionaux et les représentants des Marocains du monde.

La ministre déléguée intervenait lors d'une rencontre scientifique organisée par le ministère à l'occasion de la Journée nationale du migrant célébrée le 10 août de chaque année, en partenariat avec plusieurs institutions nationales. Elle a à cette occasion précisé que les régions sont appelées à mobiliser cette catégorie de citoyens pour participer, aux côtés d'autres acteurs, à la mise en place et à la mise en œuvre de plans de développement, au premier rang desquels figure le chantier de la régionalisation avancée au Maroc en tant que nouveau système de gouvernance territoriale.

De ce point de vue, la ministre déléguée a souligné la nécessité d'adopter une approche participative et de consacrer la pratique démocratique locale. L'idée est d’intégrer la dimension de la migration dans les stratégies et plans de développement régional, en plus de créer un mécanisme de coordination basé sur la convergence de ces plans et les orientations de la politique nationale relative aux affaires des Marocains du monde.

Au cours de cette rencontre scientifique, Nezha El Ouafi a évoqué également les opportunités d'investissement et les potentialités disponibles pour mobiliser les compétences des Marocains du monde afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Elle a également relevé que les Marocains résidant à l'étranger ont réalisé plusieurs projets réussis dans différentes régions du pays, regrettant toutefois le manque d’initiatives visant à faire connaître les opportunités d’investissement les plus importantes auprès des Marocains du monde, la complexité de certaines procédures administratives, outre des obstacles sur lesquels butent les porteurs de projets d’investissement.

La ministre déléguée a aussi passé en revue plusieurs programmes qui ont été mis en œuvre notamment la création d'un fonds spécial de soutien aux investissements des Marocains résidant à l'étranger, la création de la Région 13 en 2017, et le lancement du programme (MRE Academy) en partenariat avec l'Office national de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, ainsi que la préparation du lancement du projet (Green MRE Academy);en partenariat avec l'Institut de recherche sur l'énergie solaire et les énergies renouvelables.