Coronavirus : La Royal air Maroc maintient les vols exceptionnels jusqu’au 10 septembre

La Royal air Maroc (RAM) a annoncé, ce lundi, que son programme de vols spéciaux se poursuivra jusqu’au 10 septembre, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été prorogée en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et compte tenu de la situation épidémiologique au Maroc.

«Lancés depuis le 15 juillet dernier, ces vols exceptionnels programmés en coordination avec les autorités marocaines concernées, sont opérés selon les conditions imposées par les gouvernements des différents pays dans le cadre de cette opération», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, les vols réguliers initialement prévus sont remplacés par ces nouveaux vols spéciaux. Dans ce sens, la RAM a souligné que «les passagers en possession de billets sur les vols réguliers sont invités à contacter le centre d’appel de Royal air Maroc pour s’enquérir des modalités de changement ou d’annulation de ces billets».

Selon la même source, les achats pour les vols sont disponibles via Internet, sur le site www.royalairmaroc.com et à travers les centres d’appel et les agences du transporteur aérien, en plus des agences de voyages et du réseau de distribution.

A cet effet, les mesures sanitaires pour limiter la propagation de la covid-19 restent de mise. «Les passagers empruntant les vols à destination du Maroc, doivent avoir un test PCR négatif datant de moins de 48h et un test sérologique. Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test», rappelle le communiqué. Ceux empruntant les vols au départ du Maroc devront s’informer sur «les dispositions sanitaires exigées par les pays de leur destination finale et s’y conformer».

Aussi, le port du masque reste obligatoire sur tous les vols. Seuls les sacs à main, les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés comme bagages cabine.