MMA : De Aïn Chock au Colorado, l’irrésistible ascension du diable marocain Youssef Zalal

Le professionnel d’arts martiaux mixtes (MMA), Youssef Zalal, a battu son homologue américain Peter Barrett par décision unanime des juges, dimanche à Las Vegas, au bout de seulement 21 secondes. Ce duel s’est tenu dans le cadre de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), plus puissante ligue mondiale de (MMA).

Avec ce combat remporté à l’UFC, le «Diable marocain» de 23 ans vivant aux Etats-Unis depuis l’âge de 12 ans aura ainsi été le seul combattant à avoir enchaîné sa troisième victoire consécutive en 2020. Après Austin Lingo en février, Jordan Griffin en juin, Peter Barrett est le troisième adversaire à avoir essuyé une défaite face à Youssef Zalal.

Pourtant, le joueur a regretté en conférence de presse ne pas avoir remporté ce duel avec de bonnes «finitions». «J’ai voulu me précipiter au début de ma carrière en MMA et c’est pour ça que j’ai perdu deux combats. Mais on apprend de ses erreurs. Ces deux défaites ont été les meilleures leçons de ma vie», a-t-il déclaré, selon RFI.

Interviewé en juillet dernier par Al Bayane, Youssef Zalal a en tout cas affirmé être «prêt à combattre n’importe quel adversaire que [lui] offre l’UFC». C’est ce qu’il confirme en remportant ce dernier duel, avec lequel il enchaîne sur une année 2019 achevée également par une belle victoire, contre l’Américain Jaime Hernandez.

Un moyen de sublimation après avoir frôlé le suicide

Youssef Zalal, qui s’entraîne à la Factory X, revient de loin. En conférence de presse à l’issue de son dernier combat, il a par ailleurs confié avoir été «au bord du suicide» à un moment de sa vie. «Il y a onze ans, j’étais au Maroc. Je ne savais pas ce que j’allais faire de mon avenir (…) Et, lorsque mon frère est mort, il y a cinq ans, j’étais au bord du suicide. Mais maintenant, mes coaches me disent que je suis le seul combattant de l’UFC à avoir trois victoires en 2020. C’est un don du ciel», a-t-il raconté. Mettant en avant le rôle du mental dans sa persévérance, il a affirmé qu’«il faut savoir profiter des occasions et en tirer le meilleur profit».

Né au quartier Aïn Chock, qu’il dit toujours porter dans son cœur, Youssef Zalal n’allait pas tout de suite évoluer dans le MMA. Alors que son père rêvait de le voir ingénieur en informatique, il a découvert sa véritable vocation pendant l’adolescence. «J’ai su qu’être combattant était ma vocation et mon futur après avoir fait mes débuts en tant que professionnel à l’âge de 16 ans», a-t-il confié au média marocain.

Après s’être rapidement forgé une réputation de «Diable marocain» dans l’octogone US, Youssef Zalal a renoué avec son pays d’origine. L’année dernière, il y est retourné, dix ans après en être parti. Depuis, ses liens se sont encore renforcés, particulièrement avec sa ville natale. Dans le contexte du confinement sanitaire, il a ainsi été derrière une cagnotte pour financer des paniers alimentaires aux familles précaires de la capitale économique.