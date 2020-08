Incendie de l'usine de confiseries Macao à Casablanca

Un violent incendie s'est déclaré, lundi, dans une unité de confiseries de Macao, au cœur du quartier Beauséjour à Casablanca. Les dégâts matériels sont importants, mais il n'y a pas eu de victimes.

L'incendie s'est déclaré vers 15h30 et a détruit des caisses en carton qui contenaient des bonbons et du chocolat, indique une source à la Protection civile. Les employés ont pu quitter les lieux au moment du déclenchement de l'incendie.

Cinq heures après le déclenchement du feu, les éléments de la Protection civile étaient toujours sur place pour venir à bout des flammes et empêcher leur propagation aux habitations voisines. Six engins d'extinction des feux, deux ambulances et 80 sapeurs pompiers ont été mobilisés.

Selon des habitants du quartier, des flammes ont continué à ravager l'usine jusqu'à ce matin, impactant par ailleurs les murs d'un immeuble mitoyen, qui aurait montré des fissures.

Sur les réseaux sociaux, certains riverains rappellent que cette usine est la seule restée au milieu d'un quartier résidentiel, malgré les plaintes pour la relocaliser dans un quartier industriel.