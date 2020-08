Guelmim : Interpellation d'un individu soupçonné d'homicide volontaire

Les éléments de la police judiciaire relevant du district provincial de Guelmim ont interpelé, lundi matin, un multirécidiviste soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'homicide volontaire et d'ivresse publique manifeste.

Selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de la Sûreté nationale de Guelmim avaient entamé, tôt lundi, les procédures de constatation d'un corps sans vie retrouvé sur la voie publique au niveau d'un quartier résidentiel de la ville, portant des traces de violence à l'arme blanche.

Les recherches sur le terrain et les investigations techniques ont permis d'identifier la victime et la scène du crime, un domicile non loin du lieu où le corps a été découvert.

L'enquête menée dans le cadre de cette affaire a permis d'identifier et d'interpeler l'auteur présumé de ce meurtre, placé en garde à vue, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Ce crime a été commis lors d'une soirée arrosée à l'intérieur du domicile, avant que le suspect ne se débarrasse du corps de la victime sur la voie publique.