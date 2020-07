Seulement un Marocain sur trois approuve le leadership des Etats-Unis en 2019

Contrairement à leurs voisins africains, les Nord-Africains et les Marocains sont plus susceptibles de désapprouver que d'approuver le leadership des Etats-Unis, indique un rapport de Gallup. Intitulé «Rating World Leaders The U.S. vs. Germany, China and Russia», l’étude estime que «comme chaque année, peu importe qui est au pouvoir, l'image des États-Unis est restée la plus forte dans le monde entier en Afrique en 2019».

«Soutenue par l'approbation majoritaire dans 21 pays d'Afrique subsaharienne, l'approbation médiane du leadership américain était de 52 % en 2019, inchangé par rapport à l'année précédente».

Toutefois, si «les résidents de la plupart des pays africains sont plus susceptibles d'approuver que de désapprouver le leadership américain», ce n’est pas le cas pour le Maghreb. Ainsi, «en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Namibie et en Afrique du Sud, les résidents sont plus susceptibles de désapprouver que d'approuver», ajoute le rapport.

37% désapprouvent face à 22% approuvant le leadership américain

Une tendance déjà soulignée, par le passé, par Gallup, qui rappellent que «les pays d'Afrique du Nord ne partagent pas la même affinité pour le leadership américain que leurs homologues de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne». C’est en Afrique du Nord aussi que «les États-Unis obtiennent généralement leurs notes les plus basses».

De ce fait, «un adulte sur trois ou moins en Algérie (33%), en Tunisie (24%), au Maroc (22%) et en Libye (20%) approuve le leadership américain en 2019», précise le rapport. Pour le cas du Maroc, on remarque toutefois une hausse de 6% par rapport à une année auparavant, tout comme pour le cas de la Tunisie (+8%).

Dans le détail, 22% des répondants marocains approuvent le leadership américain, contre 37% qui le désapprouvent. De plus, 42% des répondants ne répondent pas à la question ou refusent d’y répondre, ajoute le rapport.

Gallup fait aussi remarqué qu’en Afrique, l’influence des Etats-Unis (52% de répondants approuvant le leadership américain) reste «presque égale» à celle de la Chine, tandis que celle de l’Allemagne reste stable au moment où la Russie gagne aussi du terrain.

L’administration Trump avait annoncé, l’année dernière, des plans visant à contrer l’influence chinoise en expansion rapide en Afrique. D’ailleurs, Gallup avait estimé, il y a un an, que ces efforts sont «peut-être un peu trop tardifs».