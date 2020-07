Maroc : Les prêts accordés par les associations de microcrédit en hausse en 2019

Les prêts accordés par les associations de micro-crédit ont totalisé un encours brut de 7,5 milliards de dirhams (MMDH) durant l'année écoulée, marquant une accélération de 9,4% après la hausse de 2,5% en 2018, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, l'encours moyen de crédits a progressé de 8,6% à plus de 8 000 dirhams, précise BAM qui vient de publier la 16e édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire - exercice 2019, ajoutant que près de 96% des crédits sont accordés par les quatre plus grandes associations.

Ce rapport fait aussi ressortir qu'environ 88% de ces crédits a été destiné à la micro-entreprise, sans changement par rapport à 2018 et 78% sont concentrés au niveau du milieu urbain contre 76%, tandis que la part des prêts individuels a gagné 4 points à 77%.

S'agissant des créances en souffrance, leur encours a enregistré une hausse de 12% à 228 millions de dirhams (MDH) après un repli de 8%, dégageant un taux de risque de 3,1%, presque au même niveau que l'année précédente. Le taux de couverture de ces créances par des provisions s'est, quant à lui, établi à 78% contre 86% et le taux de radiation de ces créances a baissé à 4%.

En outre, les créances sur les établissements de crédit et assimilés, constituées principalement des dépôts auprès des banques, ont reculé de 53,3% à 376 MDH, soit 5% du total actif.

Ainsi, le secteur des associations du micro-crédit a clôturé l'exercice 2019 avec un bénéfice net de 216 MDH, en croissance de 15% après celle de 5% en 2018, soit une rentabilité des actifs (Return on Assets - ROA) de 2,7% et une rentabilité des capitaux propres (return on equity - ROE) de 7,5%.

A fin 2019, le secteur du micro-crédit compte 12 associations disposant d'un réseau de 1 787 points de vente et d'un nombre de clients de 898 000, en hausse de 0,7%, dont près de la moitié sont des femmes.