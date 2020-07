PME et crise sanitaire : La BCP bénéficie d’un prêt de 100 millions de dollars de la BERD

Pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire liée à la propagation du nouveau coronavirus sur l'économie marocaine, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt d’environ 942,4 millions de dirhams (100 millions de dollars) à la Banque Centrale Populaire (BCP) au profit des entreprises privées locales.

Selon African Review, ce prêt est le deuxième du pays dans le cadre de l’«Enveloppe de solidarité de la BERD», mis en place pour répondre aux besoins de financement à court terme immédiats des clients existants et pour renforcer la résilience du secteur financier pendant cette crise du coronavirus.

La BCP déploiera les fonds de la BERD en faveur des petites et moyennes entreprises qui connaissent une baisse de leur activité, de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité afin de les aider à répondre aux besoins de liquidités.

La BERD prévoit de consacrer l'intégralité de ses activités à la lutte contre l'impact économique de la crise et se tient prête à fournir un soutien d'une valeur de 24,35 milliards de dollars américains en 2020-2021.

«La BCP fait partie du Groupe Banque Centrale Populaire et est la deuxième banque du Maroc en termes de crédit. Elle propose une large gamme de services bancaires de détail, de banque d’entreprise et d’investissement, avec un fort intérêt pour les petites et moyennes entreprises», ajoute le média.

Et de rappeler qu’à ce jour, la BERD a investi 2,78 milliards de dollars américains au Maroc à travers 65 projets.