Mauritanie : L’ambassadeur du Maroc chez le parti présidentiel pour contrer le Polisario

Le secrétaire général du parti de l’Union pour la République a reçu ce jeudi 23 juillet à Nouakchott l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, rapportent des médias locaux.

La rencontre a permis à Sidi Mohamed Ould Taleb Amer d’aborder avec le diplomate Hamid Chabar «le niveau de coordination gouvernementale et économique entre la Mauritanie et le Maroc et de saluer la vision du président Mohamed Ould El Ghazouani et sa gestion des questions locales, régionales et internationales», indique la formation présidentielle dans un communiqué.

Les deux responsables se sont également félicités des «relations entre les deux peuples et les deux pays et ont examiné les moyens de les faire progresser et de les développer dans le cadre d'intérêts communs.»

Cette rencontre intervient une semaine après l’annonce de la formation à Nouakchott du groupe parlementaire pour l’amitié mauritano-sahraouie. Une instance dont le tour de table est dominé par les députés de l’Union pour la République. Sur les dix membres qu'elle compte, six appartiennent à l’UpR.