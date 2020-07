RDC : Des casques bleus marocains de la MONUSCO rapatriés vers le Maroc

Alors que leur mission était prévue pour six mois, les casques bleus marocains déployés en Ituri sont restés plus longtemps en RDC en raison des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, écrit hier la MONUSCO, mission de l’Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo (RDC).

Ainsi, «des rotations spéciales commencent timidement à s’organiser pour leur rapatriement à Agadir, au Maroc», ajoute-t-on sur la page Facebook de la mission onusienne.

«C’est un sentiment de fierté et de joie que nous ressentons au moment de retrouver nos amis et familles au Maroc, surtout après 5 mois de plus que la mission initiale, dans des conditions très difficiles, dues notamment au Covid-19 et à la situation sécuritaire à Djugu et Irumu, deux territoires de notre zone d’intervention en Ituri», a déclaré le Colonel Mohammed Elouizi, Chef du contingent marocain de la MONUSCO.

Et d’ajouter : «Nous sommes très fiers d’avoir servi sous le drapeau des Nations Unies pour le maintien de la paix en RDC.»

A rappelert que le Bataillon formant le contingent marocain déployé en République Démocratique du Congo (RDC) a été décoré, lors d’une cérémonie organisée début juin à Kananga, de médailles de mérites par la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en RDC, pour ses services louables rendus au sein de la mission.