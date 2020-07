Coronavirus : Fès en alerte après des infections dans le tribunal et dans une clinique

Le personnel du tribunal de première instance de Fès observe, ce lundi, un sit-in dans les locaux de la juridiction, où il réclame l’élargissement des tests PCR, après la découverte d’un cas du nouveau coronavirus.

Selon des témoignages sur place recueillis par L’Economiste, le patient fréquente une importante partie de ses collègues quotidiennement, ce qui augmente les risques d’une éventuelle contamination. «Toutefois, il a été demandé aux autorités sanitaires d’assurer l’analyse pour les fonctionnaires du parquet général et non pour ceux de la présidence du tribunal. Nous estimons que tout le monde doit être dépisté dans les plus brefs délais», indique la même source, contactée par le quotidien.

Dans l’attente de ce dépistage élargi, l’accès au tribunal a été fermé aux citoyens venus déposer des dossiers. Auprès de L’Economiste, une source médicale exprime par ailleurs ses inquiétudes sur la capacité des tests disponibles, dans une ville qui connaît une «montée en flèche» des cas de Covid-19.

Dimanche, les autorités locales à Fès ont d’ailleurs décidé de fermer une clinique privée «pour au moins 48 heures» afin de parachever les dépistages et désinfecter les lieux, après la confirmation d’une infection parmi les dirigeants de l’établissement. Selon des sources citées par L’Economiste, «ce sont les responsables de la clinique qui ont demandé d’être testés après l’admission d’un cas suspect».

Pris en charge lundi dernier, il n’a été confirmé que jeudi et «durant quatre jours, la clinique continuait de recevoir les malades normalement». «Personne n’est venu leur dire qu’ils devaient arrêter de travailler», confie un médecin. Selon lui, «le cas testé positif n’a reçu le résultat qu’hier samedi dans la matinée... Il est asymptomatique et ne savait pas qu’il portait le virus».