Coronavirus : El Othmani confirme trois infections au sein du bateau Gênes – Tanger

Accosté samedi en fin d’après-midi au port de Tanger Med, le ferry Excellent en provenance de Gênes a compté trois infections au nouveau coronavirus à son bord. En conférence de presse ce dimanche soir, le Chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a confirmé ce bilan, ajoutant que la situation a nécessité l’élargissement des tests à l’ensemble des passagers.

Au port de Gênes, jeudi, ils ont été plusieurs à demander à être admis à bord, face au flou communicationnel sur les tests médicaux exigés par les autorités marocaines pour cette traversée. Selon le Chef du gouvernement, il y aurait eu plutôt «une confusion des termes entre les langues, d’où plusieurs personnes se sont présentées au moment de l’embarquement avec des analyses de CRP et non pas les résultats d’un test PCR». «Plusieurs de ces voyageurs venaient de loin, avaient payé leur billet, leurs analyses et face à leurs réclamations, il a été difficile de les repousser», ajoute El Othmani.

«A cet effet, un laboratoire marocain mobile est mis en place à bord de chaque ferry, pour communiquer les résultats de toutes les analyses aux autorités sanitaires marocaines et transmettre les informations nécessaires sur la situation de santé de chacun des voyageurs, avant leur arrivée à destination, pour mieux adapter les conditions de leur accueil», a ajouté le Chef du gouvernement.

Jeudi, des sources associatives en Italie ont indiqué à Yabiladi qu’après plusieurs heures de négociations avec les autorités sanitaires et portuaires à Gênes, en coordination avec les représentants consulaires marocains, les passagers ont été admis à bord, à condition de se soumettre aux tests nécessaires durant la traversée.