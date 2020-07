Coronavirus : Les tests PCR des saisonnières bloquées à Huelva tous négatifs

Les saisonnières sont transférées en bus et soumises à des contrôles de sécurité sanitaire stricts avant l'embarcation. / Ph. Jordi Landero - Lepe

Tous les tests PCR effectués sur les saisonnières marocaines bloquées dans la province de Huelva et qui doivent être rapatriées ce samedi se sont révélés négatifs.

Selon des sources des autorités sanitaires, citées par Huelva Informacion, les tests auxquels ont été soumises les saisonnières marocaines du premier contingent qui quitteront l'Espagne pour le Maroc samedi ne montrent aucun cas positif. Et de rappeler que ce certificat de tests PCR négatif reste essentiel pour que ces Marocaines puissent regagner leur pays, car il s’agit d’une condition exigée par les autorités marocaines.

Un dispositif étendu dans toute la province de Huelva a été mis en place pour réaliser 800 tests quotidiens sur plus de 7 000 saisonniers. Les échantillons sont collectés dans des points autorisés à Palos, Lepe, Moguer et Bonares, où ils sont envoyés à l'hôpital Juan Ramón Jiménez pourles tests. Les saisonnières sont transférées en bus et soumises à des contrôles de sécurité sanitaire stricts pour éviter tout contact extérieur une fois examinés, détaille-t-on.

Le résultat de la PCR est dévoilé entre 24 et 72 heures, ce qui veut dire que les saisonnières marocaines qui l’ont effectué les premières sont prêtes à embarquer vers le Maroc.

Ce voyage se fera en bateau depuis le port de Huelva, précise le média local, qui informe que le royaume enverra un ferry d'une capacité de 1 200 places, destiné à effectuer une rotation toutes les 48 heures.

Ainsi, dans 10 jours, toutes les saisonnières marocaines pourraient rentrer chez elles, après plusieurs mois d’attente.