Maroc : 110 journalistes mobilisés contre les médias de diffamation

Plusieurs journalistes marocains ont joint leurs signatures à un manifeste contre les médias de diffamation. Dans ce texte, 110 professionnels de la presse écrite, électronique et audiovisuelle ont ainsi lancé un appel aux autorités et aux institutions compétentes, pour la prise de mesures contre la publication de contenus diffamatoires accompagnant les procès de journalistes.

Rendu public simultanément jeudi sur plusieurs supports, dont Yabiladi, ce manifeste préconise une application effective des lois qui garantissent le respect des exigences éthiques, dans le traitement de ces affaires. Il s’adresse ainsi au ministère de tutelle, au Conseil national de la presse (CNP), aux organisations syndicales de la presse et des médias, mais aussi au Groupement des annonceurs du Maroc (GAM).

Dans ce document, les premiers signataires appellent en effet les financeurs de la presse à «établir des normes de qualité orientées vers la protection des lecteurs, et non vers le seul critère du taux de lecture». «Soutenir une presse indigente, qui ne respecte pas l’éthique professionnelle, uniquement parce qu’elle draine un plus grand lectorat contribue à enterrer la presse sérieuse et participe indirectement aux opérations de diffamation, de calomnie et d’injure», notent les journalistes.

Dans ce sens, ils appellent le CNP à «mettre en œuvre des mesures disciplinaires et d’exclusion à l’encontre des journalistes et des supports médiatiques qui ont eu des pratiques diffamatoires» ou qui «ont violé le code de déontologie de la profession adopté par le Conseil national lui-même». Les signataires exigent également des organisations syndicales du secteur à définir clairement leur position de la presse diffamatoire et injurieuse.

Ce manifeste est rendu public dans un contexte de procès répétés de journalistes, parallèlement auxquels plusieurs articles ou vidéos publiées portent atteinte à des aspects de la vie privée, à la protection des données personnelles ou à l’entourage des concernés.