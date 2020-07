Manifeste : Des journalistes marocains contre les médias de diffamation [Tribune]

Les médias diffamatoires et calomnieux ont largement proliféré ces derniers temps, dès qu’il s’agit de la liberté d’expression et des poursuites qui ont visé journalistes indépendants et activistes. A chaque fois que les autorités ont poursuivi une voix critique, certains sites et journaux se sont empressés d’écrire des articles diffamatoires, sans aucune éthique professionnelle, voire enfreignant les lois organisant la presse au Maroc. Sans non plus qu’interviennent les instances censées surveiller les fautes, commises sciemment ou pas, exprimer la conscience de la profession et mettre fin aux abus que nous vivons aujourd’hui de la part de plateformes qui ont pour ligne éditoriale d’attaquer des voix qui dérangent certains proches du pouvoir.

C’est pourquoi, nous, journalistes professionnel.le.s, adressons ce manifeste à toutes les autorités publiques, au ministère de tutelle des médias et de la communication, au Conseil national de la presse, aux organisations et structures syndicales de la presse et des médias au Maroc, ainsi qu’au Groupement des annonceurs du Maroc, pour mettre fin aux dérapages qu’a connus la profession ces derniers temps : diffamation, insultes, calomnie à l’encontre de journalistes et de personnalités publiques.

Pire, certains sites se donnent un rôle d’accusateurs et n’hésitent pas à formuler des charges. Intelligence et espionnage dans le cas du journaliste Omar Radi, au sujet de qui une instruction est en cours pour «perception de financements étrangers de la part d’organismes de renseignement». Avant lui, le journaliste et directeur de publication d’Akhbar Al Yawm Soulaiman Raïssouni, qui est toujours en état de détention provisoire dans l’attente des conclusions de l’enquête pour «agression sexuelle avec violence et séquestration», avait été filmé au moment de son arrestation dans la rue, en violation des lois en vigueur, notamment celle interdisant de photographier une personne sans son consentement.

C’est pourquoi nous, journalistes signataires de ce manifeste, réclamons :

Aux pouvoirs publics et au ministère de tutelle des médias et de la communication :

De conditionner l’octroi de la subvention étatique au respect de l’éthique professionnelle et d’en exclure les sites et journaux impliqués dans des affaires de diffamation, en concertation avec le Conseil national de la presse.

Au Conseil national de la presse :

- De mettre en œuvre des mesures disciplinaires et d’exclusion à l’encontre des journalistes et des supports médiatiques qui ont eu des pratiques diffamatoires ou injurieuses à l’encontre de personnes, ou qui ont violé le code de déontologie de la profession adopté par le Conseil national lui-même ;

- De publier régulièrement et en toute objectivité des rapports nominaux sur le non-respect des règles et de l’éthique de la profession de journaliste, après avoir notifié les intéressés de ces violations et exigé leur retrait ainsi que les excuses requises par l’éthique de la profession.

Aux organisations et structures syndicales de la presse et des médias au Maroc :

- De définir sa position à propos de la presse diffamatoire qui injurie les gens de façon répétée en toute impunité ;

- D’adresser à ses membres, journalistes dans les structures médiatiques impliquées dans des affaires de diffamation, des courriers de rappel au respect de l’éthique professionnelle, à la mobilisation de la clause de conscience et à l’interdiction de participer aux délits de diffamation à l’encontre de collègues et de toute autre personnalité publique ;

- De prendre les mesures réglementaires à l’encontre des membres qui ont diffusé des campagnes de diffamation et d’insultes contre qui que ce soit.

Au Groupement des annonceurs du Maroc :

- En tant que financeur de la presse par le biais des annonces publicitaires, d’établir des normes de qualité orientées vers la protection des lecteurs, et non vers le seul critère du taux de lecture. En effet, soutenir une presse indigente, qui ne respecte pas l’éthique professionnelle, uniquement parce qu’elle draine un plus grand lectorat contribue à enterrer la presse sérieuse et participe indirectement aux opérations de diffamation, de calomnie et d’injure, ce dont le Groupement des annonceurs doit assumer la responsabilité.