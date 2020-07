Sécheresse au Maroc : Taux de remplissage de 45% au lieu de 54% en 2019

La faiblesse des précipitations depuis 2015 s'est répercutée négativement sur les réserves des barrages et les eaux souterraines, a indiqué mardi à Rabat le ministre de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara.

Les bassins hydrauliques ont enregistré des déficits avec des proportions variables, a souligné le ministre qui répondait à une question centrale sur "la problématique de la pénurie d'eau dans certaines régions et les mesures prises pour y remédier" à la Chambre des conseillers.

Le Royaume a connu cette année de faibles précipitations dès septembre 2019. Avec 3,8 milliards de m3, le pays accuse un déficit de 66% par rapport à la moyenne annuelle.

Ainsi, le ministre a indiqué que le volume des réserves en eau dans les barrages a atteint environ 7,5 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage total d'environ 45%, contre près de 54% l'année dernière.

Sur la base de cette situation, ajoute M. Amara, le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes Instructions pour mettre en place un programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 qui s'articulera autour de cinq axes, à savoir l'amélioration de l'offre hydrique, la gestion de la demande et valorisation de l'eau, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées, la communication et la sensibilisation.

Le coût de ce programme est estimé, selon lui, à 115 milliards de dirhams, dont 61 MMDH seront consacrés à l'offre hydrique et à la mobilisation des eaux de surface principalement par le biais des barrages, mais aussi par le dessalement des eaux de mer. Un montant de 27 milliards sera consacré à l'approvisionnement du monde rural, ainsi qu'au raccordement de tous les centres et douars à des systèmes de distribution d'eau.

Le ministre s'est, également, arrêté sur le coût prévu du Plan national de l'Eau, estimé à environ 383 milliards de dirhams sur les trente prochaines années, une action qui permettra de développer une offre hydrique de quelque 4.5 milliards de mètres cubes et d'économiser au moins 2.5 milliards de mètres cubes dans le secteur agricole.

Il a affirmé que ce plan est destiné à construire 50 grands barrages pour atteindre une capacité de stockage de 32 milliards de mètres cubes au lieu de 18,7 milliards aujourd'hui.