TV5MONDE analyse la cible de sa nouvelle plateforme francophone TV5MONDEplus

En préparation du lancement de TV5MONDEplus, la chaîne de la francophonie TV5MONDE a dressé une étude chiffrée et détaillée, pour mieux identifier la cible de cette nouvelle offre en attente de lancement. Ainsi, les premiers résultats indiquent que les plus intéressés sont «les ultra dynamiques, les ouverts, les apprenants engagés, et les enthousiastes, soit au total 61% de l’échantillon, ce qui est encourageant pour le lancement».

Il s’agit en effet d’un service de vidéos à la demande gratuite et accessible sur tous les écrans, proposant des contenus généralistes, d’art et de culture, des documentaires, des magazines, des vidéos jeunesse, des séries et du cinéma. Parvenue à Yabiladi, l’étude exhaustive permet ainsi de «disposer de recommandations opérationnelles pour affiner la ligne éditoriale de la future plateforme et optimiser son lancement auprès du cœur de cible».

Les résultat de cette étude valident principalement «la cible des curieux et celle des apprenants, mais montre néanmoins que chacune est formée de deux groupes distincts», fait savoir TV5MONDE. Ces deux groupes se constituent respectivement d’apprenants engagés et débutants rationnels, ainsi que d’ultra dynamiques et ouverts.

«Par définition, les ultra dynamiques et les ouverts sont des personnes très curieuses, qui aiment échanger ainsi que sortir de leurs habitudes. A l’inverse, les débutants rationnels se montrent plus fermés et moins sensibles au monde qui les entoure», explique la chaîne. Elle analyse aussi que «les apprenants engagés apprécient le changement, les natifs sont un peu plus curieux, et les enthousiastes se montrent sensibles à l’actualité».

Cette étude «n’a pas permis d’identifier les stylé(e)s comme cible à part entière», note par ailleurs TV5MONDE. «Si l’intérêt pour la mode est bien attesté, il n’est pas suffisant fort ou structurant, pour constituer un bloc homogène», explique le groupe médiatique. Ainsi, l’ensemble de cette analyse «pourra servir à affiner le ciblage des campagnes média ou SEA» sur les zones étudiés, notamment en Afrique et en Europe.

Dans ce sens, le média estime que tous les groupes à des degrés divers, montrent un intérêt marqué pour la plateforme TV5MONDEplus. Elle sera entièrement accessible partout dans le monde dès son lancement, sauf en Chine, et sous certaines restrictions aux USA, Canada et aux Pays-Bas, note l’étude.