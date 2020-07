Des Marocains protestent contre la cherté des billets pour les vols spéciaux

Menant une course contre la montre à la fois pour répondre aux exigences fixées par les autorités marocaines et trouver un vol pour rentrer chez eux, les Marocains et les étrangers résidant au Maroc en ont assez. Lundi, des dizaines d'entre eux ont décidé d'exprimer leur mécontentement quant à la flambée des prix des vols à destination du Maroc, les tests de la Covid-19 coûteux et les exigences presque impossibles pour regagner enfin le royaume.

Devant le consulat marocain à Londres, environ 80 Marocains, résidents britanniques, étudiants et ressortissants bloqués dans le pays depuis mars, ont observé un sit-in pour protester contre ces exigences qu’ils considèrent comme «difficiles à respecter». Portant des masques et tentant tant bien que mal de respecter la distanciation sociale, ces Marocains ont scandé des slogans, exigeant de nouvelles solutions pour pouvoir rentrer au pays.

Des vols «plus chers que d'habitude»

Contacté par Yabiladi, l'un des Marocains bloqués ayant pris part à ce sit-in déclare qu’il se sentait «fatigué et épuisé». «Je suis bloqué ici depuis plus de quatre mois, je veux juste rentrer chez moi», s'est-il plaint. Il nous explique qu’«après avoir réservé un billet auprès d'une des compagnies aériennes autorisées, comme l'ont souligné les autorités, le vol a été finalement annulé».

«En plus des billets chers, ils sont maintenant annulés sans raison et cela crée définitivement un problème avec les tests qui sont également très chers», dénonce-t-il. Et d’expliquer que «les gens ont peur de réserver, de voir leur vol annulé ou de ne pas pouvoir respecter le délai requis (48 heures avant l'embarquement)» pour ces tests. Ce Marocain menace même d'observer un sit-in ouvert devant le consulat si les autorités ne parviennent pas à trouver des solutions à ces problèmes.

Pour sa part, Aziz, un Marocain résidant du Royaume-Uni, affirme auprès de Yabiladi qu'en plus des tests PCR et sérologiques, dont les prix peuvent aller jusqu'à 300 livres dans le pays, les Marocains doivent réserver exclusivement avec Air Arabia et RAM. «Les deux compagnies aériennes proposent des vols très chers, plus chers que d'habitude, et pour les familles qui ont des enfants, c'est juste beaucoup à gérer, en plus des prix des tests», a-t-il ajouté. «Ce n'est pas juste», fustige-t-il.

Pour lui, ceux qui souhaitent rentrer chez eux ne peuvent pas «réserver avec des compagnies aériennes abordables et même ceux qui ont déjà réservé viennent de perdre leur temps et leur argent».

Une flambée des prix des billets

D'autres Marocains manifestant devant l'ambassade ont déclaré qu'en essayant de réserver un vol de retour, ils ont été surpris de voir que «les prix vont jusqu'à 1 500 £ (18 164 dirhams) pour un vol aller simple Londres-Casablanca».

Consulté lundi par Yabiladi, le site commercial de Royal Air Maroc affiche des prix variant entre 4 215 dirhams pour un vol prévu pour le 22 juillet et 4 500 dirhams pour un autre prévu le dimanche 19 juillet, reliant Londres à Casablanca.

Cependant, pour le premier vol prévu mercredi, les places ont quasiment toutes été vendues, les dernières affichent un prix de 18 181 dirhams. Les prix des billets sur le site de la RAM baissent toutefois à partir d'août, pour attendre 3 210 dirhams pour un aller simple.

Pour sa part, Air Arabia propose prix allant de 4 510 dirhams pour un vol Londres-Marrakech le 22 juillet et 4 910 dirhams pour le même trajet le 18 juillet. Le prix d’un vol reliant la capitale britannique et la ville ocre baisse aussi à partir du mois prochain pour atteindre 3 160 dirhams le 1er août et 1 939 dirhams le 4 août.

En plus de la manifestation, des résidents marocains et d'autres bloqués au Royaume-Uni ont lancé une pétition pour attirer l'attention sur cette situation. Publiée sur la plateforme 38degrés, elle a rassemblé à ce jour plus de 300 signatures.

Dans cette pétition, ces Marocains demandent à la RAM et à Air Arabia de «revoir le prix des billets pour les Marocains bloqués à l'étranger car les tarifs sont trop élevés». Ils exhortent également les autorités marocaines à revoir «les tests requis avant l'embarquement et à effectuer des tests à l’arrivée».

La situation est la même pour les autres Marocains bloqués ou basés dans d'autres pays du monde. En effet, un vol RAM reliant Dubaï à Casablanca pour le 16 juillet coûte 10 087 dirhams, selon le site de la compagnie nationale. Un autre reliant New York à Casablanca est proposé à 7 652 dirhams pour le mercredi 15 juillet. Même les prix pour les vols vers des destinations plus proches, comme la Tunisie (RAM) et la Turquie (Air Arabia), varient respectivement entre 2 500 et 3 600 dirhams pour les prochains jours.