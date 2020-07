Facture salée pour le retour des Marocains au Royaume-Uni

Plus tôt cette semaine, le Maroc a annoncé qu'il entame dès le 14 juin à minuit une opération spéciale, ouvrant ses frontières aux Marocains bloqués ou résidant, ainsi qu'aux étrangers résidant au Maroc. L'une des exigences pour qu'ils puissent revenir au royaume est la fourniture de deux types de tests de la Covid-19.

Avant l'embarquement, tous les passagers doivent ainsi présenter deux certificats : un test PCR négatif de moins de 48 heures pour prouver qu'ils ne sont pas infectés par le virus et un autre de sérologie révélant s'ils ont déjà contracté le virus.

Cependant, au Royaume-Uni à l'instar de nombreux pays, ces deux tests ne sont pas donnés. Les Marocains qui envisagent de se rendre au Maroc ont confié à Yabiladi leur dilemne financier face au coût élevé des tests, sans compter le prix du billet d'avion.

Un choix difficile

Abdelfattah, un retraité marocain coincé à Londres depuis mars, assure qu’on lui a demandé de «payer 300 £ (3 646 dirhams) pour les tests» exigés par les autorités marocaines. Bloqué avec sa femme, il raconte s’être rendu au National Health Service (NHS), le système de santé public du Royaume-Uni, pour s'enquérir de ces tests. «On m'a dit que je ne pouvais pas faire ces tests gratuitement et que je devrais payer en passant par le secteur privé», regrette-t-il, rappelant qu'il était censé faire partie du groupe de Marocains rapatriés du Royaume-Uni, au cours des dernières semaines.

«Je suis un homme âgé et je souffre de maladies chroniques. On m'a promis de faire partie de la liste des rapatriés, mais désormais, nous devons faire face à de nouvelles dépenses», dénonce-t-il. De plus, le coût des tests n'est pas le seul problème auquel il sera confronté.

«Nous avons appelé plusieurs cliniques qui ont dit qu'elles ne peuvent pas préparer les résultats en 48 heures, ce qui signifie qu'au moment où nous serions prêts à embarquer, les tests seront déjà expirés.» Abdelfattah

Un praticien effectuant un test sérologique de la Covid-19. / Ph. Nicolas Asfouri - AFP

Zineb, une étudiante marocaine en Angleterre, est dans la même situation. Logeant actuellement dans une résidence universitaire à Sunderland (nord de Londres), la native de Rabat confie qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation d'impuissance.

«Pour une étudiante, les deux tests sont hors de prix», fait-elle savoir, en précisant qu’on lui a demandé «200£ pour un test PCR et plus de 50£ pour le test sérologique». Et de rappeler qu’à cette dépense imprévue, elle doit également prévoir l'argent pour le billet d'avion.

Zineb pense également à sa mère actuellement bloquée en France et qui devra donc subir les deux tests pour pouvoir rentrer au Maroc. «Nous avons toutes les deux besoin de cela. Si ma mère ne peut pas retourner au Maroc, je n'aurais nulle part où aller», regrette la jeune femme, alors que son hébergement sur le campus va prendre fin dans 10 jours.

Plus de 7 200 dirhams rien que pour les tests de sérologie

La situation de Zineb est aussi frustrante que celle d'Anna*, originaire du Monténégro et qui réside au Maroc. «Mon mari et ma famille vivent au Maroc et je me suis retrouvée bloquée au Royaume-Uni à cause de mes études», explique-t-elle. Anna, qui a raté un rapatriement organisé par son pays d'origine, préférant rentrer au Maroc, a déclaré qu’elle se sent «dépassée suite aux nouvelles exigences, comme beaucoup d'autres personnes».

La seule chose dont elle est certaine, c'est le «prix élevé» des tests. «Je ne peux pas me le permettre», regrette-t-elle, ajoutant qu'au Royaume-Uni, «les tests de sérologie ne sont disponibles que dans les cliniques privées».

C’est l’avis aussi de Fatema*, une Marocaine vivant au Royaume-Uni qui assure avoir dû payer 600 £ pour des tests d'anticorps pour elle et ses deux enfants. «J'ai une fille et un fils et j'ai payé 200 £ pour chacun», témoigne-t-elle.

La maman, qui doit se rendre au Maroc pour rendre visite à son mari, critique les entraves et le coût induit, en l’occurrence les billets d'avion pour trois personnes, les tests et autres frais de voyage. «Nous sommes déjà dans une situation délicate à cause de la crise sanitaire», rappelle-t-elle.

En tant qu'assistante soignante pour le NHS, Fatema a le droit de subir les tests PCR gratuitement avec ses enfants. «D'autres personnes devront l'obtenir dans le privé car au Royaume-Uni, vous ne recevez un test de la Covid-19 gratuitement que si vous présentez déjà des symptômes», confie-t-elle.

Contacté par Yabiladi, le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Royaume-Uni confirme cette règle. «Vous ne pouvez subir de test PCR simplement parce que vous le voulez», a-t-il expliqué, ajoutant que pour voyager, «il faut se le procurer auprès des cliniques et laboratoires privés».

Les Marocains et même les étrangers titulaires d'une carte de résidence, envisageant d'entrer au Maroc dans les prochains jours devront donc compter sur leurs propres moyens pour rentrer. Pour ceux qui espèrent un retour au pays depuis mars, les prix des billets, combinés à ceux des tests de dépistage vont rendre la facture salée.

* Les prénoms ont été modifiés