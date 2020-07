Maroc : Le ministère de la Santé renforce sa communication sur le coronavirus

En plus du point de presse quotidien, consacré à la situation pandémique du Maroc en rapport avec le nouveau coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé un renforcement de sa communication. Dans un communiqué, le département indique ainsi que ses responsables régionaux seront davantage impliqués dans cette action, à travers des interventions dans les journaux d’information télévisés.

Un point de presse hebdomadaire s’y ajoutera, afin de fournir des données détaillées concernant l’évolution de la pandémie semaine par semaine, en plus des messages de sensibilisation sur le virus. Cette nouvelle intervention se fera chaque vendredi, à l’heure du point de presse quotidien (18h, heure locale) et sera diffusée en direct sur les télévisions publiques, la MAP, la chaîne YouTube du ministère de la Santé ainsi que sa page Facebook officielle.

Ce point d’information détaillera les courbes d’évolution du nouveau coronavirus au Maroc, le nombre d’infections, de rémissions et de décès, en plus de messages de proximité pour mieux se prémunir de la pandémie et endiguer sa propagation.