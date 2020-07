Une fillette d'origine marocaine meurt fauchée par une voiture en Italie

Une enfant et sa maman, d’origine marocaine ont été fauchées, dimanche soir à Brescia (Lombardie, dans le nord de l'Italie), par une voiture alors qu’elles traversaient la route. Selon le média italien Giornale di Brescia, l’auteur de cet accident de la circulation s’est enfui sans les aider.

Il aurait fauché la maman, Souad, Marocaine vivant à Bagnolo Mella depuis qu'elle est enfant, ainsi que Menar, sa fille âgée de 9 ans. Si celle-ci est décédée sur le champ, la maman serait quant à elle dans un état grave.

Une autre fille de cette famille, âgée d’à peine quelques mois, qui marchait avec le père, a échappé à ce drame et serait saine et sauve.

Ce très grave accident s'est produit peu avant 23 heures à Viale Italia. La famille revenait de Baleno Park, où elle prenait part à la célébration d’un anniversaire, précise-t-on.

Les patrouilles de la police de la circulation de Montichiari et d'Iseo sont intervenues sur place et ont commencé les recherches pour retrouver et traduire en justice le fugitif, qui conduisait une Chevrolet Orlando grise, conclut le média.