Nouvelle vague de chaleur au Maroc : Jusqu’à 48°C à partir de samedi

Une vague de chaleur est attendue du samedi au mardi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39°C et 48°C, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des températures allant de 42 à 46°C sont attendues, samedi et dimanche, dans les provinces de Assa-Zag, Errachidia, Es-Semara, Tata, Taroudant, Zagora, Aousserd, Boujdour et Oued Ed-Dahab, alors que des températures de 39 à 42 °C concerneront les provinces de Agadir-Ida-Ou-Tanane, Beni Mellal, Taza, Boulemane, Moulay Yacoub, Sefrou, Fes, Khemisset, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Taounate, Fquih, Ben Salah, Guelmim, Guercif, Jerada, Khenifra, Ouezzane, Larache, Meknes, Sidi Kacem, Khouribga, Marrakech, Rehamna et Settat, indique la DGM dans un bulletin spécial.

De lundi à mardi, une vague de chaleur avec des températures allant de 45 à 48 °C touchera les provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inzegane-Ait Melloul, Chtouka-Ait-Baha, Tiznit, Boujdour, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Assa-Zag, Guelmim, Tata, Chichaoua, Safi, Sidi Bennour, Rehamna, Youssoufia, Marrakech, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Settat, Khemisset, Sidi Slimane et Sidi Kacem, ajoute la même source.

Par ailleurs, des températures allant de 40 à 45 °C seront observées pendant la même période dans les provinces de Benslimane, Nouasseur, Berrechid, El-Jadida, Mediouna, Skhirat-Temara, Sale, Kenitra, Meknes, Fes, Taounate, Ouezzane, Larache, Khouribga, El-Hajeb, Khenifra, Sefrou, Beni-mellal, Azilal, Taza, Moulay Yacoub, Zagora, Essaouira, Sidi-Ifni et Tan-Tan.

Les températures sur les côtes au Nord d'El-Jadida varieront entre 35 et 39 °C mardi, conclut le communiqué.