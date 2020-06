L'histoire improbable du moqaddem bloqué en Espagne et de son fils harrag

Mercredi soir parvenait à Yabiladi un enregistrement audio des pleurs d’un homme, fatigué d’un séjour de plus de trois mois loin de chez lui, sans solution de retour. Cet homme s’appelle Mohamed Moutaouakil, moqaddem à Aïn Amiyer à Fès. Le 10 mars dernier, il atterrissait à Toulouse, mais sa destination finale est Aranda de Duero, une ville située entre Burgos et Madrid. Le séjour de 14 jours de ce père de 6 enfants n’était pas touristique, mais pour raison familiale.

En effet, son fils ainé 19 ans est ce qu’on appelle communément un harrag (un brûleur) qui a migré irrégulièrement en Espagne en 2018. Arrêté et placé dans un centre pour jeunes migrants, son père avait programmé ce voyage pour le revoir et s’enquérir de la situation. Mohamed Moutaouakil ne s’imaginait pas que lui aussi, à 49 ans, il allait se retrouver en situation irrégulière, bloqué en raison de la fermeture des frontières par le Maroc suite à la pandémie du nouveau coronavirus.

Le consulat du Maroc à Bilbao au courant

Une vie au jour le jour allait débuter pour cet homme de condition modeste et ne parlant pas un mot d’espagnol. Son billet retour programmé pour le 24 mars de Toulouse, appartiendra vite au passé, et l’espoir d’une réouverture des frontières s’éloignera au fil des semaines. La santé déjà fragile de l’homme diabétique périclite. Il sera même hospitalisé, suite à un malaise, conséquence d’une brusque augmentation de son taux de sucre dans le sang. L'employé communal a contacté les représentations diplomatiques marocaines en Espagne, mais aussi son administration, qui lui a dit ne rien pouvoir faire dans un contexte de crise sanitaire qui s'imposait à tout le monde. Lorsqu’il nous raconte les péripéties qu’il a vécues, l’homme fond en larme.

«Je n’en peux plus. Je suis allé à l’hôpital, je dois acheter des médicaments pour mon diabète. Mes 5 enfants au Maroc ont entre 1 et 11 ans, et on se partage mon maigre salaire depuis 3 mois. Personne ne m’a aidé, je veux juste rentrer chez moi !»