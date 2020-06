France : Pour le Défenseur des droits, il est urgent d'agir contre les discriminations liées à l'origine

La prévalence des discriminations fondées sur l’origine met en cause les droits les plus fondamentaux, ainsi que la cohésion sociale, estime ce lundi le Défenseur des droits en France.

«Les données officielles de la statistique publique et les études scientifiques sont sans appel sur l’ampleur de ces discriminations et leur dimension systémique dans la société française : les personnes d’origine étrangère ou perçues comme telles sont désavantagées dans l’accès à l’emploi ou au logement et plus exposées au chômage, à la précarité, au mal logement, aux contrôles policiers, à un état de santé dégradé et aux inégalités scolaires», affirme l'institution dans un rapport.

Rappelant que les «discriminations liées à l’origine ou un critère apparenté représentent 1/3 des saisines du Défenseur des droits en matière de discriminations», le rapport souligne «la difficulté à prouver la discrimination ou encore la faiblesse des sanctions et des indemnités à l’encontre des auteurs».

Et de considérer que «les politiques et discours publics contre les discriminations en raison de l’origine se sont progressivement effacés au profit de paradigmes différents», tandis que «la lutte contre les discriminations liées à l’origine, qui touche autant l’emploi, le logement que l’éducation ou les relations avec les forces de l’ordre, ne fait pas l’objet d’une politique coordonnée et spécifique».

«Le Défenseur des droits considère qu’il est urgent que ces discriminations fassent l’objet d’une politique prioritaire ambitieuse à l’instar de ce qui est fait depuis quelques années en matière d’égalité entre les femmes et les hommes», indique l’institution.

Celle-ci propose plusieurs recommandations à l’attention des pouvoirs publics, suggérant ainsi de «rendre visibles et mieux documenter les discriminations fondées sur l’origine, d’«exiger un engagement des organisations, publiques comme privées, de «revoir les textes encadrant les contrôles d’identité» et de «faciliter la preuve de la discrimination en matière pénale».