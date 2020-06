Maroc : Les activités aéroportuaires et touristiques reprennent progressivement

A partir du 25 juin courant, plusieurs lignes aériennes internes redémarreront au Maroc, après plus de trois mois de suspension du trafic aérien. Ainsi, les vols Casablanca-Dakhla, Casablanca-Laâyoune, Casablanca-Oujda, Casablanca-Agadir, Fès-Marrakech, Agadir-Tanger et Marrakech-Dakhla seront reprogrammés par les compagnies nationales.

Nos vols internes de retour Jeudi Prochain, ravis de vous accueillir à bord.



Back to Domestic flights finally from June the 25th,

happy to welcome you on Board.#Wherenext #Maroc #AirArabia — Laila Mechbal (@LailaMechbal) June 21, 2020

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale a rappelé, ce dimanche, que les déplacements entre les zones 1 et 2 d’allégement du confinement sanitaire resteront soumis aux mêmes restrictions que pour les autres modes de transport, «à savoir l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure».

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise partielle des opérations aériennes sur nos lignes domestiques à partir du 25 juin.



Le nombre de lignes opérées augmentera progressivement au cours des semaines à venir pour desservir l'ensemble du royaume ??✈ pic.twitter.com/klE3Tx3yNG — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) June 21, 2020

Ainsi, cette reprise s’accompagne d’un contrôle strict, pour garantir la sécurité des passagers, du personnel et des usagers du transport aérien. Dans ce sens, les compagnies nationales et l’Office national des aéroports (ONDA) ont mis en place des mesures sanitaires «aux normes internationales», notamment le nettoyage et la désinfection réguliers, les contrôles systématiques de température des voyageurs et le port du masque.

A cette même date, les établissements touristiques et hôteliers (EHT) reprendront progressivement leurs activités, dans le respect aussi de mesures sanitaires relatives à la situation de pandémie du nouveau coronavirus. Dans ce sens, le ministère de tutelle insiste sur la sécurité sanitaire des clients, du personnel et des autres usagers desdits établissements. A cet effet, une désinfection complète et régulière des locaux est recommandée, en plus de la limitation du nombre de clients pouvant accéder à l’EHT en même temps et l’instauration d’un vide sanitaire de 6h entre chaque réservation.

Par ailleurs, la désinfection des bagages au moment du check- in et à la remise des clés par les clients lors du check-out devra être assurée. Les EHT devront également se tenir à un accueil inférieur de 50% à leur capacité dans toutes les zones communes.