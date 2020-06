Oujda : Arrivée d’un 3e groupe de Marocains rapatriés de Turquie

L’opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du nouveau coronavirus s’est poursuivie, vendredi soir, avec l’arrivée à l’aéroport Oujda-Angad de quelque 312 personnes, dont des bébés, des enfants et des personnes âgées, en provenance de Turquie.

Ces personnes, qui sont arrivées à bord de trois avions de la Royal Air Maroc (RAM) constituent le troisième groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul, et ce après l’arrivée ces derniers jours à l'aéroport de Saniat R’mel de Tétouan de deux autres groupes, respectivement de 313 et 103 personnes.

Trois vols ont été programmés ce vendredi avec à bord un total de 312 Marocains (104 dans le premier vol, 105 dans le second et 103 dans le dernier), et ce dans le cadre de l’opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du Coronavirus, a déclaré à la presse le directeur de l’aéroport d’Oujda-Angad, Mohcine Benhaddouche.

Il a fait savoir dans ce sens que depuis le lancement de cette opération l’aéroport d’Oujda-Angad a accueilli plus de 1.200 personnes en provenance d’Algérie, d’Espagne et de Turquie, affirmant que l’opération se déroule dans de très bonnes conditions et dans le strict respect des normes sanitaires.

Les 312 personnes rapatriées ont ensuite embarqué dans des bus désinfectés à destination d’établissements hôteliers de la ville de Saïdia, où elles seront soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur, pour enfin subir un second test au bout de 9 jours.