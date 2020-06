Abdelmadjid Tebboune souhaite un «prompt rétablissement» au roi Mohammed VI

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé, jeudi, un message au roi Mohammed VI, exprimant son «soulagement» après la réussite de l'intervention chirurgicale que le souverain a subie récemment.

«Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle du déroulement avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et de vous préserver de tout mal», a écrit le Président Tebboune, dans son message relayé par l’agence Algérie Presse service (APS).

«Je vous prie, votre Majesté, d’agréer mes vœux sincères de santé et l’expression de mes sentiments de considération et d'estime», conclut le Président de l’Algérie.

Ce message intervient alors que les tensions ont repris entre Alger et Rabat, dans le cadre de l’affaire des propos attribués au consul du Maroc à Oran, qui aurait qualifié l’Algérie de «pays ennemi».

La semaine dernière, les explications du porte-parole de la présidence algérienne sur le départ du consul «à la demande de l’Algérie» et qui serait un «officier des renseignements marocains» ont provoqué l’ire du Maroc, qui n’a pas tardé de critiquer des allégations «ridicules» du responsable algérien.

Le Maroc a convoqué, en catimini, l’ambassadeur de l’Algérie, Abdelhamid Abdaoui, en poste à Rabat depuis septembre 2019, suite à cette affaire.