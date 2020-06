Football : Amine Harit présélectionné pour le prix du joueur de la saison de Bundesliga

L’international marocain Amine Harit fait partie des sept joueurs, présélectionnés pour décrocher le titre de meilleur joueur de la saison de Bundesliga (le championnat allemand), au titre de la saison 2019 – 2020, rapporte le site d’information sportive Goal.

Star de Schalke 04 à 22 ans, qui a été nommé Joueur du mois de septembre, Harit dispute le titre avec le duo du Bayern Munich Robert Lewandowski et Serge Gnabry, Timo Werner du RB Leipzig, le duo du Borussia Dortmund Jadon Sancho et Erling Haaland et Kai Havertz, fer de lance du Bayer Leverkusen’s.

Depuis le début de cette saison, Amine Harit s’est distingué par son jeu performant, lui ayant permis de marquer six buts avec quatre passes décisives en 24 matches de championnat pour l’équipe de David Wagner.