Maroc : 66 nouveaux du coronavirus enregistrés dans six régions du royaume

Jusqu’à ce mercredi à 18h, 66 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 997 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Par ailleurs, les cas écartés ont atteint un total de 462 739, déclare-t-on lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Ces dernières 24 heures, un décès a été enregistré, portant à 213 le nombre de décès au Maroc à cause du coronavirus, soit un taux de létalité qui atteint 2,4% aujourd’hui. De plus, 56 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant à 7 993 le nombre leur total de guérisons dans le royaume. «Le taux de guérison atteint 89%», ajoute le ministère.

Le Maroc compte jusqu’à aujourd’hui 791 cas actifs, dont 9 cas graves et critiques, quatre cas à Casablanca-Settat, deux cas à Tanger-Tétouan Al Hoceima et un cas à Marrakech-Safi.

Pour la répartition géographique, le ministère précise que la région de Casablanca-Settat a enregistré 33 cas confirmés, dont 24 à El Jadida dans un foyer industriel et 9 cas à Casablanca. La région de Marrakech-Safi a enregistré 19 nouveaux cas, dont 16 à Marrakech et trois à Safi. Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré 10 nouveaux cas (8 à Al Fahs Anjra), alors que deux nouveaux cas ont été détectés à Fès et Sefrou, un nouveau cas a été confirmé dans la région de l’Oriental et un autre à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le ministère rappelle que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 50 967 personnes. 80% des nouveaux cas ont été détectés grâce à ce suivi, conclut-on.