Un individu interpellé à Nador pour homicide volontaire sur ascendants et tentative de meurtre

La police judiciaire de Nador a interpellé, lundi, en étroite coordination avec le Commissariat régional de police à Al Aroui, un multirécidiviste de 35 ans soupçonné d'homicide volontaire sur ascendants et tentative de meurtre sur deux femmes, membres de sa famille, indique mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)

Ces crimes ont été signalés dans les premières heures de la journée de ce lundi à Al Aroui, précise la même source dans un communiqué, relevant que les services de la sûreté nationale ont fait le constat des corps d’un couple marié (85 et 86 ans) mortellement poignardé à l’arme blanche à son domicile dans une zone à Al Aroui.

De même, ont été transférés à l’hôpital la fille de la victime et sa belle-fille qui étaient grièvement blessées par un individu qui portait une cagoule et des gants, ajoute la DGSN.

Les enquêtes sur terrain et les expertises techniques réalisées ont révélé l'implication présumée du petit-fils de la victime dans ce crime, relève le communiqué, notant que le suspect, qui souffrait de blessures et contusions, a été interpellé. Également, des preuves scientifiques portant son empreinte génétique et des échantillons de son ADN ont été retrouvées dans son domicile et son périmètre extérieur.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances entourant cette affaire ainsi que le mobile de ces crimes, conclut le communiqué.