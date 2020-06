Medi1 déménage de son siège historique à Tanger et ferme son bureau à Rabat

Radio Méditerranée Internationale (RMI) ne sera plus située dans ses locaux historiques, au niveau du centre-ville de Tanger. Par ailleurs, ceux de Medi1 TV à Rabat seront fermés, l’idée étant de transférer l’ensemble des équipes vers le bureau principal, dans la zone franche de la cité du Nord.

Dans une lettre du président-directeur général, datée du 15 juin, Hassan Khiyar explique ces mesures par le fait que «la superficie et l’architecture des locaux de RMI ne permettent plus d’accompagner les ambitions de la Radio». «Avec des équipes de plus en plus à l’étroit, le besoin de locaux adaptés à la réalité d’une croissance organique et à la nécessité d’une transformation numérique se faisait sentir». Selon lui, «l’épidémie du covid-19 a accéléré ce besoin, rendant difficile la gestion des mesures sanitaires et autres gestes barrière, si les équipes 'déconfinées' demeuraient dans les locaux actuels».

Hassan Khiyar défend ce choix, notamment par «la mise en commun des moyens humains et technologiques de RMI et Medi1 TV, en regroupant les équipes des deux médias sur le site de Medi1 TV à la Zone Franche de Tanger, tout en préservant le volet social du personnel de la Radio». Dans ce sens, le PDG souligne qu’«il ne s’agit pas d’une fusion», mais d’«un regroupement qui permettra la mise en œuvre d’une convergence optimale» des métiers et des expertises entre les deux médias.

Dans ce sens, le PDG évoque «un approfondissement des synergies», avec un développement et une optimisation en matière d’information. Il explique en effet que depuis 2017 et «malgré les évolutions organisationnelles au niveau de la radio et de la télévision», ce circuit n’a pas toujours été fluide, ce qui a causé «une contreperformance préjudiciable au média».

Selon la lettre, le déménagement sera prévu durant le weekend du 20 août prochain, «pour un basculement définitif des la diffusion lundi 22 août».