Agadir : Construction de 20 terrains de sports de proximité dans plusieurs quartiers

Le coup d’envoi de la construction de terrains de proximité, a été donné récemment, au niveau de plusieurs quartiers de la commune d’Agadir et ce, en vue de rapprocher la pratique du sport de la population, notamment la catégorie des jeunes.

Le lancement de la construction de la première tranche de ces terrains a été donné par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, en présence des présidents du Conseil communal et du Conseil de la région de Souss-Massa. Cette tranche cible les quartiers d’Anza, de Hassania et du Haut Anza.

Les terrains sont équipés en gazon synthétique et d'un éclairage solaire et entourés d'une clôture, indique la commune d’Agadir, relevant que les travaux de réalisation s'étaleront sur six mois.

Ce projet sportif et social intervient suite à une réunion tenue en mai dernier, dédiée à la finalisation de l’apurement foncier de 20 terrains de proximité.

A rappeler que ces projets s'inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), dont la cérémonie de lancement a été présidée, en février dernier, par le Roi Mohammed VI. Une enveloppe de 6 milliards de dirhams d’investissements est allouée à ce programme.