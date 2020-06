Enseignement supérieur : Dépôt des demandes de bourse d’études jusqu'au 31 juillet

Le dépôt des demandes de bourse d'études de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour l'année 2020-2021 destinées aux candidats titulaires d'un baccalauréat national ou étranger, a débuté le 15 juin et se poursuit jusqu'au 31 juillet à 22h00 et ce, exclusivement en ligne sur le portail électronique https://www.minhaty.ma, a annoncé le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué lundi, le ministère informe tous les candidats marocains titulaires d'un diplôme de baccalauréat national ou étranger, scolarisés ou libres (session ordinaire ou de rattrapage) au titre de l'année 2019-2020, souhaitant bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur et de formation professionnelle pour l'année 2020-2021 qu'ils pouvaient déposer leurs demandes.

Le ministère a indiqué que les candidats âgés de moins de 26 ans au moment de l’examen du baccalauréat prévu le 3 juillet 2020 sont invités à accéder au portail Minhaty et à renseigner les informations requises.

Les candidats libres doivent passer quant à eux par le portail candidaturebac.men.gov.ma pour obtenir le mot de passe d’accès à leur nouvelle boite e-mail ([email protected]) et activer le nouveau courrier électronique via le site web (www.taalim.ma), note le communiqué. Aussi, les candidats scolarisés ou libres sont appelés à cliquer sur le service 'dépôt de demande' puis, sur 'obtenir le mot de passe' pour recevoir leurs mots de passe via [email protected]

Les étudiants marocains titulaires d’un baccalauréat étranger de l’année scolaire actuelle, doivent de leur côté envoyer les documents nécessaires (diplôme du baccalauréat, une copie de l'acte de naissance, une copie de la CIN du candidat et celle de ses parents ou du tuteur légal) sur l'adresse électronique [email protected], et fournir leur numéro de téléphone personnel afin de faciliter la communication, relève la même source, qui précise qu'un code Massar leur sera ensuite livré pour pouvoir déposer leur demande de bourse.

Le ministère informe tous les étudiants qu'ils peuvent suivre toutes les étapes de traitement de leur dossier jusqu'à la réception de la décision de la commission provinciale des bourses par e-mail. Ils peuvent également avoir de plus amples informations concernant le service Minhaty sur le portail du ministère, www.men.gov.ma ou via le numéro vert (0800001122).