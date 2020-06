Bloquées au Maroc, des familles de MRE résidant aux EAU appellent à une intervention

Plusieurs Marocains résidant aux Emirats arabes unis mais bloqués au Maroc depuis la fermeture des frontières du royaume le 13 mars dernier, ont appelé à une intervention pour regagner leur pays de résidence.

Ainsi, dans des témoignages relayés par le média émirati Gulf News, ces familles ont émis l’espoir que les autorités des EAU prennent note de leur situation et affrètent un vol de rapatriement au plus vite.

Abdelilah Rida, un ressortissant marocain, sa femme, Aleksandra Gorid, une Biélorusse, et leur fils de 19 mois, Rayan, ont voyagé des Émirats arabes unis vers le Maroc le 5 mars dernier. Bien qu'Aleksandra soit retournée à Dubaï le 13 mars, son mari et son fils sont restés au Maroc. Le deux Marocains ne devaient passer qu’une semaine dans le royaume.

«Mon fils a été séparé de sa mère pendant 100 jours. Il pleure constamment et ne comprend pas pourquoi il ne peut pas être avec elle. Ma femme est également profondément angoissée et déprimée de voir que nous vivons séparément», a-t-il confié, en notant qu’il serait au «bord de la faillite».

Yassine Elalaoui, son épouse Sanaa et leur fils de trois ans Taha, tous de nationalité marocaine, sont dans la même situation. La famille est depuis mars coincée à Casablanca. «C'est très dur. Nous payons toujours le loyer, les factures de services publics et le prêt bancaire aux EAU. De plus, nous avons également des dépenses au Maroc. J'ai dépensé plus de 20 000 dirhams au cours des trois derniers mois», a déclaré ce père de famille. Il dit aussi avoir déposé une demande pour bénéficier d’une aide des autorités émiraties pour les citoyens bloqués au Maroc, qui a été cependant refusée.

N.B., une Maroco-turque résidant à Dubaï est, elle, séparée de ses deux enfants, ainsi que de son mari. Etablie aux Emirats depuis 10 ans, elle confie être «à court d'argent», dénonçant que l'ambassade des EAU au Maroc ne l’a pas non plus aidé.